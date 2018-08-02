Комитет по разведке американского сената по просьбе защиты разрешил ознакомить со стенограммой показаний, которые давала Бутина, ведущих ее дело прокуроров и адвоката, пишет "РИА Новости".
"Я запросил это и согласен (с этим решением – ред.). Расшифровки помогут ей. Она давала показания честно. Они не будут преданы широкой огласке — по крайней мере, на первом этапе", — цитирует адвоката издание.
Напомним, ранее адвокат Марии Бутиной Роберт Нил Дрисколл заявил, что его подзащитная сотрудничала с сенатским комитетом по разведке.
Марию Бутину задержали в США по подозрению в шпионаже. Внимание мировых СМИ приковано к уроженке Алтайского края. Девушка была известна как председатель межрегиональной общественной организации "Право на оружие". Согласно предположениям американских СМИ, Мария Бутина могла предпринимать попытки наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA).
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