По данным агентства Bloomberg, совокупное состояние 24 богатейших россиян с начала 2018 года увеличилось почти на 14 миллиардов долларов ($13,9) и составило 271,2 миллиарда.
Самый богатый миллиардер из списка — Алексей Мордашов. Доход основного владельца "Северстали" оценивается в 20,4 миллиарда долларов, рост составил 675 миллионов.
На втором месте акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Состояние Лисина оценивается в $20,3 млрд. Рост доходов с начала текущего года составил $2,24 млрд.
На третьем месте среди богатейших олигархов страны — глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Капитал последнего — $19,9 млрд (рост с января 2018-го $3,27 млрд).
На четвертом и пятом местах владелец "Интерроса" Владимир Потанин с доходом 18,5 млрд и основной акционер "Еврохима" Андрей Мельниченко (его состояние оценивается в 15,9 млрд).
Известный бизнесмен Олег Дерипаска, который попал под санкции США, в число богатейших людей России не вошел.
Комментарии
И что? Мы должны радоваться или плакать?
мы должны помочь дерипаски
С учетом того, что государство разрешило судебное примирение с родственниками погибших в ДТП, то интересно, сколько же может человек можно реально убить и не понести уголовного наказания такой бАгатый расиянин ?
радоваться и скинуться им отметить сей факт
А так всегда было: в кризис бедные еще сильнее беднеют, а богатые богатеют.
А Дерипаску, видимо, раздербанили, всё-таки)
2.08.2018 11:12
Феодализм в полный рост
Я поинтересовался историей вопроса. Это началось с принятием в 1996 году эльцинского УК РФ.
Ну вот они баки - вместо того, чтобы возраст пенсионный повышать
Народ нищает, а олигархи, которых по мнению власти нет, богатеют - кто им это обеспечивает, т.н. либералы или наша сладкая парочка?!