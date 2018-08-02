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Российские олигархи стали богаче еще на 14 миллиардов долларов

, ИА "Амител"
Хорошего вам настроения: с начала года 24 российских миллиардера увеличили свой доход

Фото: ru.depositphotos.com

По данным агентства Bloomberg, совокупное состояние 24 богатейших россиян с начала 2018 года увеличилось почти на 14 миллиардов долларов ($13,9) и составило 271,2 миллиарда.

Самый богатый миллиардер из списка — Алексей Мордашов. Доход основного владельца "Северстали" оценивается в 20,4 миллиарда долларов, рост составил 675 миллионов.

На втором месте акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Состояние Лисина оценивается в $20,3 млрд. Рост доходов с начала текущего года составил $2,24 млрд.

На третьем месте среди богатейших олигархов страны — глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Капитал последнего — $19,9 млрд (рост с января 2018-го $3,27 млрд).

На четвертом и пятом местах владелец "Интерроса" Владимир Потанин с доходом 18,5 млрд и основной акционер "Еврохима" Андрей Мельниченко (его состояние оценивается в 15,9 млрд).

Известный бизнесмен Олег Дерипаска, который попал под санкции США, в число богатейших людей России не вошел.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.08.2018 11:07
- гость -

И что? Мы должны радоваться или плакать?

0  0
2.08.2018 11:09
- гость -

мы должны помочь дерипаски

0  0
2.08.2018 11:12
Феодализм в полный рост

С учетом того, что государство разрешило судебное примирение с родственниками погибших в ДТП, то интересно, сколько же может человек можно реально убить и не понести уголовного наказания такой бАгатый расиянин ?

0  0
2.08.2018 11:15
- гость -

радоваться и скинуться им отметить сей факт

0  0
2.08.2018 11:29
Грантштейн

А так всегда было: в кризис бедные еще сильнее беднеют, а богатые богатеют.
А Дерипаску, видимо, раздербанили, всё-таки)


2.08.2018 11:12
Феодализм в полный рост
Я поинтересовался историей вопроса. Это началось с принятием в 1996 году эльцинского УК РФ.

0  0
2.08.2018 11:35
месный

Ну вот они баки - вместо того, чтобы возраст пенсионный повышать

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2.08.2018 11:43
- гость -

Народ нищает, а олигархи, которых по мнению власти нет, богатеют - кто им это обеспечивает, т.н. либералы или наша сладкая парочка?!

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