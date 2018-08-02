Известный украинский боксер Александр Усик отверг звание "Герой Украины". С инициативой вручить спортсмену награду выступил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Поводом, очевидно, стала победа Усика в поединке над россиянином Муратом Гассиевым. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и завоевал Кубок Мохаммеда Али.
Владимир Гройсман после боя пообещал выступить с соответствующим предложением перед президентом Петром Порошенко.
Сам украинский спортсмен отреагировал довольно категорично. Усик заявил, что он и без того является героем для своей страны и "никакие звезды" ему не нужны.
"Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки тем людям, которые не улыбаются. А еще верните мир в мою страну", — заявил сам боксер.
Усик также добавил, что ему не нужны звезды, которые "раздают кому попало", и попросил не мешать идти тем путем, по которому он идет.
Между тем некоторые украинские чиновники после победы спортсмена над россиянином обвинили Усика в том, что он говорил на русском языке.
Министр транспорта Украины Владимир Омелян в комментариях к своему же посту в Facebook написал: "Да, мне режет ухо его русский язык".
Комментарии
Видел его интервью.
Только уважение испытываю к этому Человеку и Спортсмену с большой буквы.
Имеет свое независимое мнение, не прогибается под бандеровскую шваль.
Вот ганапольский научился на украинской мове гутарить,а женя киселёв ещё как-то не очень.И аркаша бабченко скоро научится.А паша шеремет не успел.
Слава Богу, остались вна Украине ещё нормальные люди...