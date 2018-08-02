Иллюстрации: barnaul.org
Парковку запретят на участках четырех улиц в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.
В частности, для беспрепятственного выезда специализированных автомобилей пожарной охраны по нечетной стороне улицы Юрина в районе здания №221 (схема 1) установят дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор".
Кроме того, вето на остановку и парковку наложат на нечетной стороне участка улицы Свердлова от дома №71 до дома №67 (схема 2) и на въезде к зданию №26 по улице Привокзальной (схема 3).
Также в целях обеспечения беспрепятственного проезда техники, обслуживающей автомобильную дорогу и тротуар по улице 5-й Западной, знаки, запрещающие остановку, появятся на нечетной стороне этой улицы, на участке от улицы Чудненко до улицы Чеглецова (схема 4).
Соответствующие дорожные знаки на указанных участках улиц установят 16 августа.
Комментарии
А кто может объяснить,почему запретили парковку на привокзальной 35 а. На против т.ц Приличный,при том что там есть специальное место для парковки.
Извините,т.ц Столичный