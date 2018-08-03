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Расходы в Алтайском крае в 2017 году на транспорт, связь и благоустройство территорий составили 9 миллиардов, что является 63-м показателем в стране. Это примерно в 55 раз меньше, чем расходы в Москве, где было потрачено 500 миллиардов. Такие данные приводятся в исследовании инвестиционной компании InfraOnе.
Меньше всего затраты на инфраструктуру среди регионов Сибири в Республике Алтай (1,8 млрд рублей), Бурятии, Забайкальском крае. Лучшие показатели в Иркутской области (21 млрд). Далее следует Новосибирская область с 11, 2 млрд.
Меньше всех в Алтайском крае тратили на транспорт, энергетику и социальную сферу. Больше всего — на коммуналку и телеком.
Для своих расчетов аналитики составили индексы развития инфраструктуры по пяти секторам: транспорт, энергетика, коммунальное хозяйство, социальное строительство (детские сады, школы и прочее) и телекоммуникации. Лучше всего инфраструктура развита в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Инвестируют в инфраструктуру эти регионы также больше остальных: Москва и Санкт-Петербург вложили в 2017 году 495,3 млрд руб. и 82 млрд руб. соответственно. Причем на столицу бюджетная система потратила почти 25% всех средств, вложенных в стране. В ХМАО период значительных вливаний пришелся на 2011–2014 годы.
Интегральный индекс развития у 46 регионов из 85 находится в довольно узких границах — от 5,5 до 6,0. В этих регионах проживает примерно 54% жителей России. То есть инфраструктура в большинстве субъектов находится примерно на одном уровне. Но на практике это значит, что все они отстают от среднероссийских значений в двух и более отраслях из пяти выбранных для анализа.
Самые низкие значения индекса развития инфраструктуры зафиксированы в Чечне, Туве и Дагестане. В упомянутых северокавказских республиках от среднероссийского уровня отстают четыре отрасли (выше только телекоммуникации у Чечни и транспорт у Дагестана), а у Тувы — все пять. Инфраструктура в этих регионах развита слабее из-за труднодоступности (гористого рельефа) и низкой доли городского населения.
Худшие транспортные условия на Алтае, в Калмыкии и Якутии. Алтайский край набрал всего чуть более 2 баллов из возможных 10 и находится во второй половине рейтинга по этому показателю.
"Неравномерное покрытие территории России транспортной инфраструктурой является следствием невысокой плотности населения на большей ее части, точечного расположения добывающих и промышленных производств, а также большого количества неосвоенных территорий. Например, в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах плотность населения составляет лишь 3,8 и 1 человек на кв. км против 60,4 человека на кв. км в Центральном", — отметили в агентстве.
Комментарии
Население масквы 12,5 млн. Население Алтайского края 2,5 млн. На душу населения они тратят в 11 раз больше. Отдельная страна.
сдирать приличный асфальт и ложить новый в Москве само собой, к примеру.
Интересно посмотреть детали трат на телеком