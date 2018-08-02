Погибших в ЦАР российских журналистов перед убийством похитили и допросили, сообщило местное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на свои источники. Ранее в СМИ появились сообщения со слов водителя россиян. Мужчина заявлял, что автомобиль обстреляли из засады, и люди погибли на месте. Жертвами стали Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
Также местное СМИ пишет, что похитителями были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения "Селека".
Также в Сети появились фото двух убитых журналистов. Главный редактор Центра управления расследованиями (по заданию издания россияне находились в ЦАР) Андрей Коняхин уже подтвердил подлинность снимка. Он высказал мнение, что на изображении Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Напомним, о гибели трёх российских журналистов, которые снимали фильм о "ЧВК Вагнера" в Центральноафриканской Республике (ЦАР), стало известно 31 июля 2018 года.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что журналисты оформили поездку как туристическую.
Представители ООН, которые участвуют в расследовании обстоятельств гибели российских журналистов, информацию СМИ не подтвердили.
Тела погибших журналистов доставят на родину в конце недели. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Комментарии
Интересно на каком языке их допрашивали, неужели на русском?!
А началось как всегда с вранья, их убили из засады, но водитель уцелел и двинул версию про "несвежие трупы". Стилек подачи информации блевонтьевский...
2.08.2018 12:11
- гость -
А журналисты там на каком языке разговаривали?
Вы головой хоть немного думаете, кроме того, что едите в неё?
2.08.2018 12:13
- гость -
Блевонтина у вас в голове.
Прежде, чем такими словами бросаться, неплохо было бы матчасть выкурить. Это сообщалось со слов водителя, который едиственный в живых остался. Это не СМИ так подали информацию, это так заявил свидетель.
Интересный факт - по ЦТ фирма Вагнера вообще не упоминается, команду получили?!
в ЦАР сидит диктатор , наследник людоеда бокассы. его СМИ можно "верить" так же, как и российским.
верю в то, что все диктаторы кончают плохо- как чаушеску, каддафи, гитлер, пиночет.
Ещё никогда Грантштейн не был так близко к провалу.
Допрашивали тоже из засады?
Там где замешаны путиноиды всегда враньё.