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Восьмилетний велосипедист попал под автобус в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую больницу

Фото: 04.мвд.рф

Автобус ПАЗ сбил восьмилетнего велосипедиста в селе Майма в Горном Алтае — ребенок был госпитализирован.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, авария произошла 1 августа около 15:20 в районе дома № 2 по улице Ленина.

"57-летний житель Горно-Алтайска, управляя автобусом ПАЗ-320540, при движении со стороны улицы Алтайской в направлении к улице Подгорной допустил наезд на восьмилетнего велосипедиста, жителя села Майма. Ребенок пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора, справа налево по ходу движения автобуса", — уточняют обстоятельства произошедшего в полиции.

Мальчик был госпитализирован в Республиканскую детскую больницу.

Также отмечается, что тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. По факту аварии проводится доследственная проверка.

Кроме того, в МВД добавляют, что в результате обследования места происшествия установлено отсутствие горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход". Это связано с проведением ремонтных работ на данном участке федеральной трассы Р-256 (436-й километр).

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.08.2018 11:53
Бабуля

А как наши велосипедисты катаются по улицам((((Еще и наушники в уши вставят и прут как в танке..По пешеходным едут как по дороге...И ни разу не видела,чтобы этих ногокрутов штрафовали..их штрафуют только наездники в авто..Хоть раз рейд бы провели и штрафовали бы их за нарушение правил..Велосипеды купили,а управлять нет..

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2.08.2018 12:52
- гость -

ввести права на велики! что бы знали правила и получали штрафы по закону

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