Новые функции учета времени, проведенного в социальных сетях, появятся в Facebook и Instagram. В специальном разделе настроек приложений появится информация о деятельности пользователя. Там же можно будет ввести ежедневные напоминания, которые помогут ограничить время, проведенное онлайн.
Пользователи смогут каждый день получать уведомления о превышении временного лимита. Кроме того, появится возможность приостанавливать push-оповещения. Оповещения можно временно отключить — от 15 минут до 8 часов.
Нововведения будут доступны всем пользователям.
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