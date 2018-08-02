Уголовное дело по факту мошенничества при приобретении права собственности на квартиру, где обнаружили мумию женщины, возбудил алтайский Следком.
В ходе проведения доследственной проверки по факту обнаружения мумии женщины в квартире в центре Барнаула выявлены факты мошенничества. Речь идет о незаконных действиях при приобретении права собственности на жилое помещение на улице Чкалова.
Версия следствия такова: собственник квартиры умерла в 2011 году. Иных наследников, претендовавших на жилье, заявлено не было. В соответствии с гражданским и жилищным законодательством, при данных обстоятельствах квартира должна перейти в собственность города Барнаула. Однако в мае 2018 года неустановленное следствием лицо путем обмана приобрело жилое помещение. Тем самым был нанесен ущерб муниципальному образованию. Сумма ущерба оценивается в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей.
"Следственным отделом по Центральному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)", — сказано на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства приобретения права собственности на квартиру. Также необходимо установить лиц, причастных к совершению незаконной сделки. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, мумию женщины, которая несколько лет пролежала в квартире, обнаружили в одной из барнаульских многоэтажек в июле 2018 года. О том, что в квартире лежит тело, стало известно после того, как в квартиру снизу въехали новые соседи, которым было необходимо поменять стояки.
Комментарии
с чего это ул. Сиреневая нынче центр?
это в нашей УК.. все сейчас обсуждают
2.08.2018 12:35
- гость -
какой Сиреневой? Это на Чкалова!
очень интересно "неустановленное следствием лицо путем обмана приобрело жилое помещение". Это как? все сделки регистрируются, что там в данных покупателя и в дальнейшей цепочки его же как продавца вместо ФИО прочерк стоит? или у нас при покупке продаже недвижимость можно написать васяпупкин и никто этого не проверяет?
в мае 2018 года неустановленное следствием лицо путем обмана приобрело жилое помещение.
В регцентре эту информацию органам за 5 минут дадут, да и в СМИ уже ФИО выложены:
"В мае 2018 года у квартиры внезапно появился собственник — некий Константин Пряничников. А ровно через месяц, 6 июня, право собственности перешло к сыну директора агентства недвижимости «Союз» — Егору Шубину." Алтапресс
какой Сиреневой? Это на Чкалова! ну значит таких случая 2
сейчас выемку делают документов в нашем ук
Квартиры с одинокими людьми на УЧЕТЕ и под ПРИЦЕЛОМ ... В доле сотрудник УК, риэлтеры и зачастую участковый инспектор или еще кто либо из местного райотдела полиции ибо без этого никак. Не так давно стал известен случай в Центральном районе в микрорайоне ниже Димитрова , пропала одинокая бабуля и объявился некий молодец ,назвавшийся ее сыном. Мастер одной швейной мастерской к которой бабуля ходила ранее в гости пообщаться забила тревогу и написала заявление в полицию, бабушка тут же нашлась, но к ней никого не подпускают, сидит закрытая в квартире. Участковый ,беседуя с заявительницей ,задавал более чем странные вопросы типа ,а Вам какое до всего этого дело. Так что "бизнес" этот процветает...
Вообще, жадность человеческая или что-то другое. поражает. В соседнем подъезде , двумя этажами ниже этой мумии жил известный фотокорреспондент Садчиков. И тот. и другая жили одинокими в 3-х комнатных квартирах, запущенных. без ремонта. А ведь можно было продать, купить по однешке и жить припеваючи и на курорты ездить. Упокой Господи, их души!
что-то дорого оценили квартиру