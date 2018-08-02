Фото: 22.мвд.рф
Молодой житель Алтайского края угнал у коллеги автомобиль своей мечты — теперь парню грозит реальный срок.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне утром в раздевалке одной из организаций села Буланиха парень 1998 года рождения после окончания своей смены похитил ключи от легкового автомобиля BMW.
Машина принадлежит его коллеге. Хозяин авто обнаружил пропажу только после работы и сразу же обратился в полицию.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого, а похищенный автомобиль правоохранители обнаружили в зарослях на территории усадьбы злоумышленника.
"Задержанный пояснил, что машину он планировал продать по запчастям, а на вырученные деньги официально приобрести автомобиль такой же марки и модели. По его словам, о такой машине он мечтал всегда. Известно, что злоумышленник успел перекрасить колесные диски и сжечь документы на транспортное средство", — добавляют в ГУ МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии