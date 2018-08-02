Минобороны 2 августа, в День ВДВ, рассекретило уникальные документы о создании этих войск.
"В историко-познавательном разделе на сайте Минобороны впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ, посвященные зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи "крылатой пехоты", их легендарному командующему Василию Маргелову", — сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.
Благодаря рассекреченной информации можно узнать и об истории появления символа войск — голубого берета и нарукавного знака ВДВ.
Также в разделе находятся документы, определявшие боевой состав частей воздушно-десантных корпусов, которые уже в начале сентября 1941 года вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками.
Кроме того, у посетителей есть возможность ознакомиться с проектом положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, представленным Генеральным штабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.
На сайте проекта выложены фотографии и документы, которые ранее были недоступны широкой публике.
Например, есть документ о боевом донесении командира 3-го воздушно-десантного корпуса полковника И.И. Затевахина военному совету 40-й Армии от 22 сентября 1941 года "Об итогах боевой работы 3-го воздушно-десантного корпуса за период 4–18 сентября 1941 года".
Комментарии