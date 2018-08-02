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В День ВДВ Минобороны рассекретило уникальные документы о создании войск

, ИА "Амител"
Снять гриф "секретно": Минобороны опубликовало уникальные документы о создании ВДВ

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Минобороны 2 августа, в День ВДВ, рассекретило уникальные документы о создании этих войск.

"В историко-познавательном разделе на сайте Минобороны впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО РФ, посвященные зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи "крылатой пехоты", их легендарному командующему Василию Маргелову", — сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны.

Благодаря рассекреченной информации можно узнать и об истории появления символа войск — голубого берета и нарукавного знака ВДВ.

Также в разделе находятся документы, определявшие боевой состав частей воздушно-десантных корпусов, которые уже в начале сентября 1941 года вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками.

Кроме того, у посетителей есть возможность ознакомиться с проектом положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, представленным Генеральным штабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

На сайте проекта выложены фотографии и документы, которые ранее были недоступны широкой публике.

Например, есть документ о боевом донесении командира 3-го воздушно-десантного корпуса полковника И.И. Затевахина военному совету 40-й Армии от 22 сентября 1941 года "Об итогах боевой работы 3-го воздушно-десантного корпуса за период 4–18 сентября 1941 года".

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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