Первый официальный кадр из перезапуска "Терминатора" появился в Сети. Фото выложила студия Paramount в своем Твиттере в среду, 1 августа. На изображении три героини: Дани Рамос (Наталия Рейс), Грэйс (Маккензи Дэвис) и Сара Коннор (Линда Хэмилтон). Последняя снималась в первой и второй частях "Терминатора".
А вот каких-то деталей о предстоящем продолжении франшизы "Терминатор" нет. Но ожидается, что в фильме появится актер Арнольд Шварценеггер, игравший киборга "Т-800".
Режиссер фильма — Тим Миллер. Как ранее сообщали СМИ, Миллер и продюсер шестой части Джеймс Кэмерон собираются привлечь к проекту "свежую кровь".
Комментарии
я думал в центре педик какой то, а это баба...