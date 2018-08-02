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Главного врача Турочакской районной больницы в Горном Алтае Валерия Пальчикова приговорили к штрафу за растрату бюджетных средств, сообщает республиканское управление Следственного комитета.
Руководителю медицинского учреждения инкриминировали часть 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).
Как установлено судом и следствием, с августа по декабрь 2013 года обвиняемый, занимая должность главного врача районной больницы и будучи обязанным оплатить из личных средств наложенные на него, как на должностное лицо, административные штрафы на общую сумму 49 тысяч рублей, использовал свои должностные полномочия и дал незаконное указание главбуху об оплате штрафов из бюджетных средств медучреждения.
В рамках следствия обвиняемый возместил нанесенный ущерб. В итоге суд приговорил главного врача к штрафу в размере 65 тысяч рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Комментарии
Господи,самому-то не стыдно так позориться..............фу.