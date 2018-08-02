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Лейтенант полиции Олег Скляров в алтайском селе Волчиха спас человека из горящего дома, сообщили в ГУ МВД по региону.
Поздно ночью 2 августа инспектор ГИБДД, проезжая по улице Ленина на личном автомобиле в свободное от службы время, заметил пожар в жилом доме.
"Полицейский, не раздумывая, разбил окно, проник в горящее помещение и помог выбраться из него находившемуся внутри мужчине на улицу. Лейтенант вернулся в здание и, убедившись, что других людей и животных там нет, оказал первую помощь хозяину дома 1967 года рождения до приезда сотрудников МЧС и экипажа скорой медицинской помощи", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
В результате пожара дом сгорел полностью, сейчас устанавливаются причины ЧП.
Спасенный житель Волчихи уже успел поблагодарить отважного полицейского.
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