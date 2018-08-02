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Дипломаты и велосипедисты: новые дорожные знаки хотят ввести в России

, ИА "Амител"
В первую очередь нововведения коснутся велосипедистов и работников дипломатического корпуса

Возможно, скоро в России появятся новые дорожные знаки. Такой проект рассматривает правительство, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Минтрансе.

Как пишет издание, в стране могут появиться знаки "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".

Отдельно уточняется, что в ведомство не поступало инициатив относительно дорожных знаков "Трамвайная полоса", "Следующий перекресток", "Простая вафля", "Способ парковки" и "Диагональный переход", что ранее обсуждалось в СМИ.

Также собеседник агентства напомнил, что уже в июле 2018 года начали действовать новые дорожные знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей" и знаки дополнительной информации (таблички) "Экологический класс транспортного средства".

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.08.2018 14:34
- гость -

в стране могут появиться знаки "Велосипедная зона"для впендюривая данного знака должна быть спец дорожка для велосипедристов.. а у нас и тротуаров то нет для пешиков.. как что фигня все это

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2.08.2018 15:09
- гость -

2.08.2018 14:34
- гость -
+много. Сделали в начале Павловского каменные клумбы и...? Там и так пройти негде было, а сейчас и подавно. И те козьи тропки, что были, где засыпали, где допоганили. Зато "облагородили" территорию (ну и денег, наверное, немножко попилили). Осталось новый знак повесить.

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2.08.2018 15:12
- гость -

вместо трат на новые знаки затратиться на нормальные тротуары

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2.08.2018 15:13
- гость -

Если равняемся на Европу в возрасте выхода на пенсию, так надо равнятся в отношении к велосипедистам, обустраивать велодорожки. А то берут в Европе все самое плохое.

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