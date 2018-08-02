Возможно, скоро в России появятся новые дорожные знаки. Такой проект рассматривает правительство, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Минтрансе.
Как пишет издание, в стране могут появиться знаки "Велосипедная зона" и "Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса".
Отдельно уточняется, что в ведомство не поступало инициатив относительно дорожных знаков "Трамвайная полоса", "Следующий перекресток", "Простая вафля", "Способ парковки" и "Диагональный переход", что ранее обсуждалось в СМИ.
Также собеседник агентства напомнил, что уже в июле 2018 года начали действовать новые дорожные знаки "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей" и знаки дополнительной информации (таблички) "Экологический класс транспортного средства".
Комментарии
в стране могут появиться знаки "Велосипедная зона"для впендюривая данного знака должна быть спец дорожка для велосипедристов.. а у нас и тротуаров то нет для пешиков.. как что фигня все это
2.08.2018 14:34
- гость -
+много. Сделали в начале Павловского каменные клумбы и...? Там и так пройти негде было, а сейчас и подавно. И те козьи тропки, что были, где засыпали, где допоганили. Зато "облагородили" территорию (ну и денег, наверное, немножко попилили). Осталось новый знак повесить.
вместо трат на новые знаки затратиться на нормальные тротуары
Если равняемся на Европу в возрасте выхода на пенсию, так надо равнятся в отношении к велосипедистам, обустраивать велодорожки. А то берут в Европе все самое плохое.