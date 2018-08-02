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Водитель фуры погиб после столкновения со стелой "Новокузнецк". Чудовищная авария произошла утром 2 августа.
Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, данные о ДТП поступили в 09:30. Авария случилась на въезде в город.
"Водитель фуры "Даф", двигаясь по автодороге со стороны деревни Костенково, совершил наезд на стелу "Новокузнецк", установленную на улице Гончаровой. На место происшествия прибыли руководители органа внутренних дел, следственно-оперативная группа, экипажи ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель грузовика не справился с управлением, вследствие чего совершил ДТП. В результате полученных травм мужчина скончался на месте", — констатируют в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Комментарии
темной легковушке просто повезло, задержись на пару сек, и фура впечатала бы и ее тоже
Реально в темной легковушке в рубашке родились.У фуры,скорее всего что-то с тормозами,обычно дальнобои аккуратны на дороге.
аккуратны, если выспались и не бухают!