Минэкономразвития сообщило, что потребительские кредиты растут быстрее зарплат и сбережений. В июне текущего года они выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках – до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно), сообщают "Ведомости".
За шесть месяцев 2018-го портфель потребительских кредитов увеличился на 1,1 трлн рублей. Всего жители России должны банкам 13,3 трлн рублей. Рекордная доля у Сбербанка — 714 млрд рублей (+74% к 2017 году). У банка ВТБ потребители заняли 400 млрд рублей (рост 32% к аналогичному периоду прошлого года).
Эксперты уверены, что спрос на потребительские кредиты обусловлен низкой инфляцией: ключевая ставка Центробанка стабилизировалась на невысоком уровне.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что финансовые учреждения на данный момент проявляют больший интерес к выдаче займов россиянам из-за опасности наложения на бизнес санкций, которые создадут трудности с возвратом денег.
Комментарии
народ от банка к банку бегает перекредитовывается, скоро увидим крах банковской системы...
Россиян загоняют в долги чтобы потом отобрать все ресурсы.
2.08.2018 14:51
- гость -
"Народ" делает по-другому - набирает кредитов, не собираясь отдавать. А потом на них исполнительные листы на работу косяками идут, а больше определенной суммы с них взять все равно нельзя. Ну или как вариант признают себя банкротами.
кто вас заставляет брать эти долги?