Фото: golos-khleboroba.ru
Щуку длиной около метра и весом семь килограммов поймал в озере Мостовом житель села Баево Алексей Топчиев, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на "Голос хлебороба".
Выловить столь большую рыбу удалось на воблера. Когда рыболов понял, что его наживка сработала, он начал медленно подтягивать леску к лодке, а вытаскивал щуку уже сачком.
Таким образом, Алексей Топчиев установил свой личный рекорд.
Комментарии
а у Путина такая на 20 кило тянула
щука на Енисее считается сорной рыбой.в Дудинке ею печи топят. даже собаки ее не жрут.