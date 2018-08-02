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Житель Алтайского края поймал в озере огромную щуку

, ИА "Амител"
Длина рыбы — около метра, вес — семь кило

Фото: golos-khleboroba.ru

Щуку длиной около метра и весом семь килограммов поймал в озере Мостовом житель села Баево Алексей Топчиев, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на "Голос хлебороба".

Выловить столь большую рыбу удалось на воблера. Когда рыболов понял, что его наживка сработала, он начал медленно подтягивать леску к лодке, а вытаскивал щуку уже сачком.

Таким образом, Алексей Топчиев установил свой личный рекорд.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.08.2018 16:23
- гость -

а у Путина такая на 20 кило тянула

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2.08.2018 17:02
- гость -

щука на Енисее считается сорной рыбой.в Дудинке ею печи топят. даже собаки ее не жрут.

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