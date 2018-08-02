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Собственника обязали отреставрировать собор Александра Невского в Бийске

, ИА "Амител"
Отреставрировать уникальный памятник начала ХХ века собственника обязал суд

Собственника собора Александра Невского в Бийске обязали комплексно отреставрировать здание. Этого решения через суд добилось управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. 

Собственник здания собора Александра Невского в Бийске — ОАО "Бийский завод "Электропечь". Установлено, что предприятие не принимало мер для сохранения объекта культурного наследия. Это неоднократно было зафиксировано органами охраны объектов культурного наследия в актах проверок.

Суд возложил на собственника обязанность по выполнению требований к сохранению объекта культурного наследия "Собор Александра Невского" в установленном законодательством Российской Федерации и Алтайского края порядке.

Теперь собственник должен устранить протечки кровли и организовать водосточную систему на основании документов, полученных в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. На это дается два месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

Также собственнику дается полгода на демонтаж металлических конструкций и ферм, вмонтированных в несущие стены памятника, а также снос поздних примыкающих кирпичных пристроек.

За десять месяцев с момента вступления решения суда в законную силу собственнику предстоит выполнить проект комплексной реставрации с воссозданием первоначального облика и интерьеров собора. Обязательное условие — согласование документации в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

"Год с момента согласования проекта комплексной реставрации и получения разрешения на производство работ отводится на реставрацию с воссозданием первоначального облика и интерьеров объекта культурного наследия", — сообщают в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

Собор Александра Невского построен в Бийске в 1902 году и освящен в качестве храма в 1905 году. На момент постройки храм был одним из самых больших православных сооружений Алтая, до 1918 года являлся кафедральным собором Бийска. Здание — уникальный памятник религиозного назначения, построенный в традициях культового зодчества. В его интерьере частично сохранились уникальные настенные росписи (монументальная живопись) алтаря с изображением Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, святого благоверного князя Александра Невского, святителя Алексия — митрополита Московского, святителя Николая Чудотворца.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.08.2018 15:24
- гость -

я так понимаю рпц захотело данный объект, а так как они привыкли получать все бесплатно, то сейчас у собственника через суд отберут его

0  0
2.08.2018 15:44
ыть

2.08.2018 15:24
- гость -

Так пусть бы и забирали прямо сейчас, а то собственника сначала обяжут сделать ремонт, отреставрировать, а потом РПЦ и предъявит на него свои права.

0  0
2.08.2018 16:20
Filin

Гохран денег-то даст?

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