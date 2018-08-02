Фото: Amic.ru
Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории, где находится комплекс зданий бывшего сереброплавильного завода. Соответствующее постановление он подписал 31 июля.
Согласно постановлению, на территории комплекса будет сформирован крупный кадастровый участок, где теперь официально можно возвести торговые помещения. Барнаульский сереброплавильный завод, ранее принадлежавший агрохолдингу "Изумрудная страна", в марте 2017 года перешел в собственность компании "Матч", которая принадлежит владельцу строительной компании "Селф" Нодару Шонии и совладельцу торговой сети "Мария-Ра" Евгению Ракшину.
Владельцы завода уже заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом новые собственники подчеркнули, что намерены соблюдать и социальные интересы.
Отметим, что общественные слушания по судьбе барнаульской "Спички" прошли 29 мая 2018 года довольно напряженно. Большая часть критических замечаний, о которых говорили выступавшие, касалась того, что собственники территории "Спички" не хотят делиться с общественностью планами по поводу будущей застройки этого места. В частности, особое возмущение вызвала "коробка", обозначенная на плане как "здание общественного назначения". В более ранних планах это здание напрямую именовалось торговым центром.
При этом главный архитектор города Сергей Боженко заявлял, что строительство гипермаркета на территории "Спички" способно уничтожить уникальный памятник. В итоге под конец было объявлено голосование, которое, учитывая градус и содержание предыдущей полемики, откровенно удивило своим результатом. Сторонники Ракшина и Шонии не просто выиграли, а сделали это с большим перевесом – 167 на 44.
Комментарии
еще бы он не утвердил...
Согласно постановлению, на территории комплекса будет сформирован крупный кадастровый участок, где теперь официально можно возвести торговые помещения.
Сергей Боженко заявил, что строительство гипермаркета на территории "Спички" способно уничтожить уникальный памятник.
Сергей Дугин: "В «Изумрудном» проведены подготовительные работы для дальнейшего обустройства. Нам интересно мнение представителей архитектурного сообщества, общественной палаты. Все вместе мы должны решить, как сделать парк максимально привлекательным"
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Источник: http://barnaul.org/news/sergey-dugin-park-izumrudnyy-dolzhen-stat-maksimalno-privlekatelnym.html
не понимаю, столько лет стояли эти руины никому ненужные, как только появился инвестор тут же они кому то понадобились. неужели эти общественники не понимают что у края нет столько денег что бы содержать эти руины и дохода они никого не приносят
2.08.2018 15:36
- гость -
Весь край в руинах и доходов не приносит.
Инвесторы ... Смешно.
интересно, что на это скажет наш знаменитый историк Данил Дягтерев?
Ситуация с Изумрудным и Спичкой - разная. Изумрудный - вполне себе парк, где много народа отдыхало.
А Спичка - совершенно заброшенная территория были, да и сейчас остается. Ее судьба совершенно никого не интересовала.
И понятно, что раз выставили объект на аукцион, и сделали обременение в виде обязательства реставрировать часть исторических объектов и содержать их, то понятно, что потенциальный покупатель должен на чем то заработать на этом объекте.
В противном случае ему нет смысла просто так выкинуть деньги.
Они кто? Коммерсы. Их цель извлечение прибыли. А какая прибыль от оплаты лота и содержания никому не нужной рухляди? Они логично сказали - ок, мы сделаем это, но дайте нам тогда и заработать. Это как минимум логично. Не вижу тут ничего экстраординарного.
А вот в Изумрудном застройщик парк просто раздербанил и готовит под застройку.
Ждем проект ТЦ от Дёринга, не зря он это место застолбил заранее проведением субботников)
Какая спичка, там свалка и помойка уже много лет, особенно со стороны нагорного парка, туда вроде даже зайти нельзя, тоже мне памятник культуры.