Фото: pospeliha.my1.ru
Ребенок утонул в Алтайском крае 1 августа в реке Алей в районе села Поспелиха, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Известно, что трагедия произошла, когда трое ребят плыли по реке Алей. "Одного из них затянуло в водоворот – мальчик утонул, его тело до сих пор не найдено", — отмечают в СКР.
По данному факту проводится доследственная проверка.
В краевом управлении Следственного комитета обращаются к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде.
Комментарии