Лето – разгар строительных и ремонтных работ. И если вам необходимо выбрать и приобрести материалы для кровли и фасада, следует тщательно изучить предложения на рынке. А поскольку стройматериалы призваны служить десятки лет, важно обратить внимание на качество и покупать их только у проверенного поставщика. На протяжении 10 лет существует на рынке компания "Азия строй инвест" и предлагает широкий ассортимент кровельных и фасадных материалов. За эти годы она показала себя надежным производителем и поставщиком качественных стройматериалов. Сегодня ее работу высоко оценивают как клиенты, так и партнеры. Так, в честь своего юбилея компания предлагает в августе скидку 10% на всю металлочерепицу.
Преимущества
Обращаясь в "Азия строй инвест", клиент имеет следующие преимущества:
- возможность приобретения металлочерепицы, профнастила и металлосайдинга по размерам заказчика в короткие сроки;
- расчет необходимого количества и подбор длины листов при любой сложности геометрии крыши;
- срок изготовления и доставки заказа – 1-2 дня;
- письменная гарантия на продукцию;
- выбор продукции по цвету: представлена палитра 12 цветов по шкале RAL (РАЛ);
- условия по бесплатной доставке приобретенной продукции;
- система скидок, кредит*.
О компании
"Азия строй инвест" основана в 2008 году, и на сегодняшний день это динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на производстве продукции из тонколистовой оцинкованной стали и стали с полимерным покрытием, а также дальнейшей реализации готовой продукции. С 2013 года произошло открытие производственного цеха в Новокузнецке, а с 2014-го налажен выпуск металлосайдинга "брус" и "бревно".
Компания имеет собственную производственную базу, современные линии для производства профнастила, металлосайдинга и металлочерепицы, станочный парк сопутствующего оборудования, постоянные складские запасы металлопроката и коллектив квалифицированных рабочих.
Предприятие в своем производстве использует высококачественную оцинкованную сталь с полимерным покрытием ведущих мировых металлургических комбинатов, что позволяет предлагать потребителю готовую продукцию высокого качества и с отличными характеристиками. А богатая цветовая гамма открывает дополнительные возможности для дизайнерского оформления домов и ограждений.
"Азия строй инвест" зарегистрировала свой товарный знак, символизирующий гарантию качества товара — узнать и запомнить качественную продукцию легко и просто.
Продукция
Компания реализует:
- металлочерепицу "Супермонтеррей";
- профнастил С-8, С-10, С-20, С-21, НС-44;
- металлосайдинг "Брус", "Бревно", "Корабельная доска";
- отделочные элементы для кровли и фасада, теплоизоляционные материалы, пленка для гидро- и пароизоляции, водосточные системы для кровли, сайдинг и проч.
- оцинкованную сталь в рулонах и листах.
Вся продукция изготавливается по ТУ.
"Азия строй инвест" осуществляет реализацию товара как оптом, так и в розницу. Существует система скидок, которые зависят от суммы заказа. Для компаний, заинтересованных в долгосрочном сотрудничестве, действуют специальные предложения и дилерские скидки.
С Днем строителя
Коллектив компании "Азия строй инвест" в лице директора Татьяны Назаровой поздравляет с праздником Днем строителя всех, кто имеет отношение к этой нелегкой, но необходимой профессии.
От профессионализма строителей зависит качество и надежность зданий, а следовательно, комфорт и безопасность граждан. В свою очередь, компания всегда готова помочь с поставкой качественной продукции для строительства.
Также "Азия строй инвест" поздравляет своих сотрудников с юбилеем компании, благодарит партнеров и клиентов за сотрудничество.
ООО "Азия строй инвест":
г. Барнаул, ул. Кутузова, 16-г
тел.: 8 (3852) 56-71-72, 65-43-43
Сайт: www.a-si.ru
e-mail: mail@a-si.ru
Производственный цех: с. Санниково, ул. Ефремова, 35В
тел.* 8 (38532) 7-83-42, 8-961-979-80-83
* Кредит представляется банками-партнерами АО "ОТП Банк",АО "Тинкофф банк", ПАО "ПОЧТА БАНК".
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