Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Подросток 16-ти лет утонул в Барнауле, переплывая реку Обь, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, трагический инцидент случился днем 29 июля.
"Несколько подростков рыбачили на берегу Оби в городе Барнауле. 16-летний мальчик решил переплыть реку и, не рассчитав сил, утонул", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
По данному факту проводится доследственная проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.
Напомним, что накануне в районе Поспелихи в Алтайском крае в реке Алей также утонул ребенок.
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