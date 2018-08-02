Суд оправдал уклониста от военной службы. Прецедент произошел в Ростовской области.
Призывник Константин Титов не явился на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов "Эдип" города Энгельса. Молодой человек был обязан прибыть в интернат в мае 2017-го. Однако оказалось, что учреждение не может выделить призывнику общежитие, которое ему положено по закону. Самостоятельно снимать квартиру или комнату у Титова не было возможности.
Призывник обратился в гражданский суд, но решение было принято не в пользу Титова. Далее военкомат передал документы молодого человека в Следственный комитет, поскольку парень не приступил к гражданской службе.
Однако Волгодонский районный суд оправдал Титова. В решении указано, что военкомат был обязан выдать ему новые проездные документы и предписание, а "Эдип" — обеспечить общежитием. В действиях молодого человека не было обнаружено умысла отсрочить службу.
Согласно статье 328 УК РФ, уклонение от призыва грозит штрафом до 200 тысяч рублей или в размере дохода нарушителя за полтора года, принудительными работами сроком до двух лет, арестом до полугода и даже двумя годами колонии.
Комментарии
Странный военкомат. Ничем не обеспечил, а свое требовал