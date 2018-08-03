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Эксперты провели исследование и опубликовали информацию о младенческой смертности по субъектам России за полгода. Самый большой прирост показателя в России зафиксирован в Томской области. Алтайский край при этом, несмотря на улучшение всех основных показателей, расположился на четвертой позиции в Сибирском федеральном округе и в целом находится в двадцатке самых проблемных регионов. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Меньше всего младенцев до года в 2018 году умерло в Республике Алтай — 13 человек, больше всего — в Иркутской области — 122 человека. Прирост младенческой смертности в СФО зафиксирован в Томской, Новосибирской, Иркутской областях, в Забайкальском крае, Хакасии и Тыве. Самое значительное снижение младенческой смертности — в Кемеровской области (-27 %).
В Алтайском крае за первые полгода умерли 86 младенцев, что является четвертым результатом в СФО. Это на два младенца меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Причиной смерти детей до года чаще всего становятся врождённые аномалии или состояние, возникшее в перинатальный период.
В Москве в 2018 году умерли 397 детей до года, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года младенческая смертность снизилась на 6 %. Больше, чем в Алтайском крае, смертность также в Санкт-Петербурге (124), Краснодарском крае (154), Ростовской области (94), Дагестане (204), Чечне (102), Ставрополе (105), Башкирии (135), Татарстане (106), Нижнем Новгороде (102), Свердловской области (123), Тюменской области (104).
В целом, как следует из доклада, за первое полугодие 2017 года число умерших в России превысило число родившихся. Естественная убыль населения в стране составила 164 тысячи человек, или более 0,1% населения. Самые высокие показатели младенческой смертности в Центральном округе (979 детей), Москве (379 детей) и Московской области (195 детей), самые низкие — в Дальневосточном округе (168 детей).
Комментарии
Опять мы в топе, или в опе
Да... Видно для жития, край наш не приспособен, только для отдыха более обеспеченных соседей.
Чушь какая-то, а не статистика. Пересчитайте не в абсолютных цифрах, а на 10тыс. Жителей и на количество родившихся за год. Получите абсолютно другую картину.
Чушь какая-то, а не статистика.
это не статистика, а политика. с приходом нового губера надо увеличивать финансирования медицины, вот и стали показывать реальные цифры, а не выдумки минздрава местного. для привлечения денег в край на медицину.