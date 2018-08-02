Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"
Ремонт канализационной сети на Павловском тракте проводит Барнаульский водоканал — реализация данных мероприятий позволит минимизировать проблему неприятного запаха в этом районе.
Работы проводятся на сети водоотведения домов №№ 209, 213 и 215 ."Эти мероприятия планируется завершить в начале октября, и они должны минимизировать проблему неприятного запаха в жилом районе", — заверяют в компании.
Гендиректор Барнаульского водоканала Дмитрий Масловский, говоря о ремонте канализационной сети, отметил: "Мы понимаем социальную значимость и важность решения проблемы для жителей. Наша задача – качественно и оперативно провести ремонт и привести транспортировку стоков в нормальный рабочий режим".
Ранее канализование трех многоэтажных домов осуществлялось через частную канализационную насосную станцию на Павловском тракте, 215в. Но в марте этого года владелец этой КНС остановил ее, что обернулось выходом стоков на поверхность и усилением неприятного запаха.
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