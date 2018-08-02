Вопрос о переменах в составе администрации врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко задавали с первого дня работы в регионе. Ранее руководитель региона отвечал, что в крае выстроена добротная система управления, ни одной перестановки в региональном правительстве с момента назначения нового руководителя не было. Не считая тех, кто оставил свою должность по собственному желанию.
На встрече с трудовым коллективом предприятия "Алейскзернопродукт", которая прошла во вторник, 31 июля, врио губернатора из зала опять задали вопрос, есть ли у него своя команда.
Виктор Томенко ответил так:
"Я отношусь к понятию "команда" немного с осторожностью. Потому что команда — это некий коллектив, который формируется в процессе работы, когда ты занимаешься конкретным делом. Для Алтайского края я – человек новый. И если бы я привел свою команду, людей, которых я давно знаю, с которыми я вместе работал, я бы оголил власти Красноярского края.
И сюда бы привел десант людей, для которых и регион новый, и коллектив новый. Поэтому мой подход такой: мы, без сомнения, должны опираться на тех людей, которые здесь живут, работают, состоялись, сделали себе репутацию, заработали авторитет. Которые прошли определенный путь, они уже узнаваемы и признаваемы всеми нашими земляками. Это первое. Второе: они, конечно, должны быть компетентными в своих сферах правления. И именно среди таких людей и надо собирать.
Но мы все с вами живем в общей стране. И если у нас с вами будет необходимость, мы сможем и самых лучших пригласить на работу откуда угодно. Не обязательно из Красноярского края. Не обязательно с норильского комбината, где я почти всю свою жизнь проработал и, конечно, всех хорошо знаю не только профессионально, но и по-человечески. Но я убежден, что подход должен быть другой. Надо опираться на наших. На тех, кто хочет и может работать. Хочет и умеет. Такие люди в правительстве Алтайского края, вообще во власти края, без сомнения, есть. Но если появятся серьезные конкуренты, способные больше дать нашему общему делу, а именно развитию края, то будем такие решения принимать. Ни то, ни другое не закрыто".
Комментарии
Вообще кадровый вопрос-это очень серьезная вещь. Поэтому тут спешить не надо, но однозначно нужно на работу брать только серьезных, ответственных людей.
Очень правильно рассуждает Виктор Петрович. Главное, чтобы работа в крае шла и работали те, кто действительно этого хочет, а не те, кому это не нужно
Опираться на наших и точка!
Значится по конкурсу он принимать не намерен, а токмо могет самых лучших, с его кочки зрения, пригласить...
Такие люди в правительстве Алтайского края, вообще во власти края, без сомнения, есть, которые способны всего себя посвятить работе. Поэтому нужно осторожно и по крупицам собирать профессиональную команду в крае чтобы добиться результата.
Сам то понял что тут прокрякал?
От того кто будет работать правительстве края, зависит как будет развиваться край
снова жирный тупой ляпуновский тролль вылез лизать зад.
Все про себя?
Есть мнение по отделу культуры города. Пишите мне в личку, я молодая и красивая, не то что старикашка , который сейчас рулит культурой.
про тебя, бестолочь.
2.08.2018 16:27
Бармалей
фууу. трансвеститина.
А я вот думаю что ты про себя. Из нас двоих писать и рассуждать не умеешь ты...
ты не рассуждаешь, ты лижешь и речевки однотипные штампуешь.
дорогу молодежи! руководителя культуры города пора менять на более вменяемого кадра!
А вот ты только что и можешь это негатив сточить, да на людей кудахтать
2.08.2018 16:38
гостю 16:33
да вот дождусь когда тебя Ляпунов под гузно мешалкой выгонит и буду положительное писать. а чем не положительное когда твое место займет вменяемый человек и будет не зад вылизывать бездумно, а писать разумные вещи?
Нет, ну как по моей кандидатуре то все таки! Я оченно КУЛЬТУРНАЯ! У меня и манеры, и внешность, и спортивная фигура, и ум, и честь, и совесть, все, чего нет у пожилого дяденьки (он же старикашка)))). ну возьмите меня, пожалуйста!
Уважаемый Виктор Петрович! Присмотритесь внимательно и гоните половину начальников чиновников на фиг! А особенно некоторых начальников комитетов в городе Барнауле!