Почувствовать себя строителем, иметь полное право с гордостью рассказывать, что "Эти буквы ремонтировал я, у меня и фото есть!" – такую возможность жителям и гостям краевой столицы предоставляют организаторы акции по ремонту знаменитых букв "БАРНАУЛ" – сеть строительных гипермаркетов "Формула М2" и "Тиккурила".
Ремонтные работы на буквах "БАРНАУЛ" стартовали в понедельник, 23 июля. Сначала буквы прошли обработку поверхности при помощи пескоструя, в качестве абразивной смеси для которого используется специальный сухой шлак, а затем началась их покраска специальной краской от "Тиккурилы". Со слов представителя "Формулы М2" Константина Ганова, краска Metallista от "Тиккурилы" является трехступенчатой системой защиты поверхности (преобразователь ржавчины, антикоррозионная грунтовка и декоративное покрытие в одной банке), поэтому окрашивать буквы можно будет без дополнительного грунтования. Краска содержит воск, который препятствует проникновению влаги к основанию, и активные компоненты, которые блокируют ржавчину. С таким защитным покрытием конструкция будет выглядеть как новая до 10 лет. По технологии поверхность букв будет покрыта этой краской на три раза. Всего предстоит окрасить 578 кв. м – такова площадь конструкции, по подсчетам строителей. Ремонтные работы также включают в себя замену проржавевших насквозь участков облицовки, расположенных преимущественно внизу, в примыкании к железобетонному основанию.
Строители оставят большой неокрашенный участок для того, чтобы в окрашивании могли принять участие все желающие. Мероприятие под лозунгом "Оставь свой след" приурочено ко Дню строителя и запланировано на пятницу, 10 августа 2018 года.
В ходе праздника, соорганизаторами которого выступают "Формула М2", "Тиккурила" и "К24", каждый барнаулец и гость краевой столицы сможет принять участие в окрашивании букв, сфотографироваться, а также получить в подарок дисконтную карту "Формула М2" и памятные сувениры от "Тиккурилы".
Защитное покрытие "Тиккурила" при участии ГК "Практика" ("Формула М2") использовалось еще при первых окрашиваниях конструкции "БАРНАУЛ", установленной в 1997 году: акция проходила под лозунгом "Мы красим города". Покрытие держалось очень долго, но потом, после появления "народных" надписей типа "здесь был Вася", буквы сверху начали закрашивать другой краской, и впоследствии покрытие пришло в негодность.
Адреса строительных гипермаркетов "Формула М2" в Барнауле:
Павловский тракт, 49/3
Космонавтов, 6г
Тел.: 8 800 775 9000
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