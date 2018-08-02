С 1 августа офис продаж и обслуживания "Ростелеком" по адресу: г. Барнаул, ул. Димитрова, 62а закрывается на ремонт. Новый мультисервисный центр продаж и обслуживания по адресу: ул. Г. Исакова, 166 уже начал работу.
Салон связи на ул. Г. Исакова оборудован с учетом последних технологий в области клиентского сервиса. Вам предложат услуги "Домашний интернет", "Интерактивное ТВ", "Домашний телефон", мобильную связь, новые коробочные продукты – "Умный дом. Безопасность" и "Умный дом. Видеонаблюдение".
В демонстрационной зоне можно самостоятельно освоить управление услугой "Интерактивное ТВ". В офисе также можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить авиабилеты. Действует электронная очередь, есть кофейный автомат и мягкие диваны.
Узнать об услугах и управлять расходами можно дистанционно, с помощью единого личного кабинета на сайте компании. В личном кабинете можно управлять тарифами и опциями, контролировать баланс, заказывать счета и оплачивать суммы без комиссии. Действуют сервисы "Автоплатеж" и "Обещанный платеж". Заполнив анкету на сайте, вы станете участником бонусной программы и сможете обменивать накопленные баллы на опции из каталога подарков. Для удобства установите на смартфоне бесплатное приложение "Мой Ростелеком" для Android или iOS или привяжите личный кабинет к своему аккаунту в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook).
Все вопросы по обслуживанию или техподдержке, оплате услуг и расчетам, информацию об актуальных акциях и бонусах можно узнать по бесплатному номеру 8 800 1000 800.
Офис продаж и обслуживания на ул. Димитрова, 62а откроется 3 сентября.
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