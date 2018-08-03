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Сотрудники управления ГИБДД по Алтайскому краю собрали статистику и назвали автошколы, выпускники которых чаще попадают в ДТП в первые два года после получения водительских прав.
Анализ аварийности по вине водителей-новичков проведен за 6 месяцев 2018 года. Учитывалось количество аварий, совершенных выпускниками автошколы, и общее количество выпущенных кандидатов.
Согласно статистике ГИБДД, в Барнауле в первые два года после получения водительских прав виновниками аварий становятся около 1% выпускников автошкол. Худшие показатели были выявлены у ООО "Автодрайв Плюс" (1,1%), ПО "Автодело" (1,05%) и автошколы "Престиж" (1,02%). Лучшие показатели у Алтайского транспортного техникума (0,3%), ООО "Ник Центр" (0,6%) и ООО "Автошкола-ВИП" (0,7%).
На территории РЭО ГИБДД МУ МВД России "Бийское" (обслуживает г. Бийск, Бийский, Ельцовский, Троицкий, Тогульский, Солтонский, Целинный, Красногорский районы) худшие показатели были выявлены у ООО "Автошкола Первая" (1,6%) и ЗАО "УКЦ" (1,6%), а лучшие у ООО "За рулем" (0,5%) и ООО "Импокар плюс" (0,5%).
Также любопытны данные по Рубцовской РЭО ГИБДД (обслуживает г. Рубцовск, Рубцовский, Змеиногорский, Третьяковский, Локтевский, Михайловский Волчихинский и Угловский районы). Там у МО ООГО ДОСААФ по городу Змеиногорску довольно высокая аварийность — 3,3%. Лучше обстоят дела у ООО "Рубцовск Авто" (2,5%) и ООО "Индустрия" (2,4%). Лучший результат у ПОУ ДПО "Рубцовская АШ" ООГО ДОСААФ России (0,8%).
В целом, как отмечают в ведомстве, в количественном выражении водители-новички, которые учились в алтайских автошколах, совершили не так много ДТП: от 1 до 4 случаев на одну автошколу.
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А что стало с автошколой АВАМА?