Фото: сайт Барнаула
Глава Барнаула Сергей Дугин поучаствовал в приемке дорог по Лесному тракту и по ул. Ржевской, отремонтированных в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Как сообщается на сайте мэрии, на данный момент уже сдано 10 улиц из 44.
Работы там велись без закрытия движения, которое было организовано в реверсивном режиме. Площадь ремонта составила почти 40 тыс. кв. м. Был срезан поверхностный слой старого покрытия, устроены выравнивающий слой и новое покрытие из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей. Контроль проводило ООО ИПЦ "Стандарт", претензий к качеству не было.
"Уже составляем программу ремонта на следующий год с учетом предложений жителей. Постоянно чувствуем внимание, поддержку и контроль Правительства Алтайского края при реализации федеральных проектов, в том числе "Безопасные и качественные дороги". Финансирование год от года растет. Надеемся, что эта тенденция сохранится", — сообщил Сергей Дугин.
Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев подчеркнул, что гарантийный срок на верхнее покрытие составляет пять лет, в случае появления дефектов подрядчик будет устранять их за свой счет.
"По этим дорогам жители Борзовой Заимки, Новосиликатного, Власихи каждый день выезжают в центр и обратно. Также дорога является объездной для грузового транспорта, который движется по разным направлениям, минуя центр города. Стояла задача совместить высокий трафик движения с повышением безопасности, установлена камера фото-, видеофиксации для контроля за соблюдением скоростного режима", — отметил Шеломенцев.
Отметим, что в 2018 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 44 участка улиц Барнаула, 8 улиц Новоалтайска и пять региональных трасс. Всего более 118 километров. На эти работы из бюджетов всех уровней будет направлено более 1,6 миллиарда рублей.
Комментарии
Отлично! Может и машину новую куплю,дороги правда отличные.
Выравнивающий слой был уложен отвратительно, очевидно это со временем скажется и на верхнем слое. Когда на дороге были ямы ограничения скорости не было, а теперича 40 км - это как понимать?! Во второй половине Борзовки асфальт старый и до Силикатного то яма то канава!