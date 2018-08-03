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Без права на промах: турнир по биатлону среди ветеранов пройдет в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Соревнования соберут 70 спортсменов из 17 регионов страны

Фото: "Алтайский спорт"

Столица Алтайского края с 3 по 5 августа станет спортивным центром страны. Уже не в первый раз летний чемпионат России среди ветеранов биатлона пройдет в Барнауле. Всего в турнире примут участие 70 спортсменов из 17 регионов страны. Партнером мероприятия уже не первый год выступил Барнаульский пивоваренный завод. О том, какие призы и что за участники в этом году приехали на соревнования, рассказали журналистам организаторы чемпионата.

В первый день спортсмены будут состязаться на лыжероллерах в индивидуальной гонке с четырьмя огневыми рубежами для четырех возрастных групп. За каждый промах будут штрафовать одной дополнительной минутой. Во второй день спортсмены должны пробежать кросс-спринт с двумя огневыми рубежами. Самой зрелищной частью чемпионата традиционно станет эстафета, которая пройдет 5 августа. Председатель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров уверен, что как минимум у 10 команд есть возможность выиграть золото на чемпионате. Всё будет зависеть от стрельбы.

"Особенностью этого года можно считать, что в каждой команде на эстафете должны быть представители всех возрастных групп. Команды формируются по региональному принципу. Если у кого-то не хватает одного человека, команда вправе взять одного ветерана и представлять сразу два региона", — отметил Андрей Угаров.

За сборную Алтайского края в эстафетной гонке будут выступать бывший первый заместитель председателя правительства региона Сергей Локтев, трижды становившийся чемпионом страны среди ветеранов. В последнюю неделю он активно тренируется, набирает форму и готов снова принести нашей команде победу. Компанию ему составят Иван Жданов, Владимир Толмачев. Участие олимпийского чемпиона Сергея Тарасова из-за травмы спины под вопросом. Победитель Игр 1994 года в Лиллехаммере, двукратный чемпион мира, а ныне руководитель краевой Федерации биатлона, старший тренер сборной Алтайского края, к слову, вошел в новый состав Союза биатлонистов России. Сейчас обсуждается инициатива, чтобы проводить различные всероссийские молодежные соревнования по биатлону в Алтайском крае.

Как отметил главный судья соревнований Анатолий Гиганов, трасса в биатлонном комплексе, находящемся на улице Власихинской, 69 Л, где пройдет чемпионат, сейчас полностью готова к проведению гонок. Все приезжие гости размещены в профилактории Алтайского педагогического университета.

Стоит отметить, что в России таких масштабных соревнований больше нигде не проводят. Олег Романчев из Казани сообщил, что приезжает в Барнаул уже не первый год, и с каждым разом уровень турнира растет. Он поблагодарил организаторов за то, что, в отличие от других подобных ветеранских турниров, здесь не нужно вносить вступительные взносы. Кроме того, Барнаул, по его словам, самый благоприятный и дружелюбный город, где он когда-либо бывал. Игорь Ваничев из Ижевска посетовал, что в Удмуртии ветеранское биатлонное движение развито не так хорошо, как в Алтайском крае, поэтому нынешний чемпионат — возможность приобрести новый опыт и потренироваться.

Общий призовой фонд летнего чемпионата России по биатлону среди ветеранов – около 450 тысяч рублей. Партнером турнира традиционно стал Барнаульский пивоваренный завод. Все призеры индивидуальных гонок в каждой возрастной категории, победители эстафеты получат памятные призы: новенькие телевизоры и кофеварки. Ни один участник соревнований не останется без награды. На память они получат значки "Союза биатлонистов России" и книгу по истории биатлона в Алтайском крае.

Как отметил Андрей Угаров, в ближайшей перспективе рассматривается возможность проведения подобных соревнований в Белокурихе, где построен биатлонный комплекс мирового уровня. Сейчас организаторы прорабатывают эту идею.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

3.08.2018 09:42
- гость -

А в это время тренера и спортсмены валят из России и даже за Украину готовы выступать но только не за Россию

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