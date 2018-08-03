Каждый будний день у микрофона в барнаульской студии красавицы-ведущие Катерина Савина и Анастасия Загорская радуют слушателей любимыми песнями и душевным настроением.
В честь своего дня рождения Радио Шансон Барнаул подготовило для слушателей праздничный эфирный проект "15 лет – 15 историй".
Ежедневно с 6 августа до 24 августа в эфире будут звучать специальные программы, рассказывающие о самых интересных проектах и фактах из истории радиостанции, ведь за 15 лет в эфире многое произошло.
Каждый слушатель будет иметь возможность выиграть уникальный подарок от Радио Шансон Барнаул. Настраивайте свою волну на 101.9 FM по будням с 19.00 до 20.00, чтобы принять участие в розыгрыше "15 лет – 15 историй". Условия просты: слушателю необходимо дозвониться в программу "Только для Вас!" и рассказать, какая история из жизни радиостанции звучит в эфире сегодня.
Три недели праздника в эфире популярной радиостанции — целых три недели подарков для слушателей, прекрасного настроения и, как всегда, самых душевных песен.
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