В эти выходные барнаульцам точно не стоит сидеть дома: на субботу и воскресенье в культурной городской программе запланировано несколько интересных мероприятий, которые пройдут на свежем воздухе.
Субботу можно начать с экскурсии "Встречаемся у фонтана" (0+). Сбор пройдет в 11:00 в Парке культуры и отдыха "Центральный" у фонтана, который установлен практически в центре самой первой улицы нашего города, откуда и начал развиваться Барнаул. Узнать подробности о мероприятии можно на сайте организатора.
В 17:00 в парке "Солнечный ветер" (Ленина, 152в) покажут бесплатный кукольный спектакль "Иван-пожарный и Змей Горыныч". Так что если вы думаете, куда сводить детей, то отправляйтесь сюда.
Вечером в 20:30 стоит посетить масштабный хоррор-квест "Мертвая ночь" (18+). Участников ждут 15 аниматоров — зомби, огромная площадка — целое пятиэтажное здание, нетипичные задания, полное погружение в мир апокалипсиса, финальный фотоотчет и пиротехнические и визуальные эффекты. Одновременно участие могут принять три команды от 3 до 5 человек. Забронировать участие можно по телефону +7(929) 397-30-70. Подробнее в группе мероприятия.
В воскресенье в парке "Солнечный ветер" для детей и родителей в 12:00 начнется праздник "Где водятся волшебники?" (0+). На главной сцене парка пройдет познавательно-развлекательная программа, гостей научат фокусам, а участники научного шоу "Профессор Ухтышкин" удивят всех своими физическими опытами. А еще здесь устроят серебряное шоу, со зрителями будут работать клоуны, а организаторы проведут розыгрыши подарочных карт от парка "Солнечный ветер" с бесплатными катаниями.
Кроме того, в городе пройдут сразу два рок-фестиваля. Первый — "Барнаул За Rock" (12+) — откроется в 14:00 на набережной Оби. В афише известные музыкальные коллективы, среди которых "Волны", "ПРОВИНЦИЯ", "Cover Band ZZ POP", "3 Дня до весны" и другие.
В это же время в Парке спорта Алексея Смертина команды самых разных направлений соберут зрителей на фестивале "Парк Рок" (12+). Здесь будет звучать музыка всех поколений в исполнении тринадцати команд из Барнаула и Бийска. Вход на оба мероприятия бесплатный.
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