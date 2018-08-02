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Полиция в Барнауле разыскивает подозреваемого в краже дорогого брендового портмоне — ущерб владельцу кошелька составил почти 50 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевший распивал алкоголь в кругу знакомых. Через некоторое время мужчина обнаружил пропажу, после чего обратился в полицию.
"Сумма причиненного ущерба составила 47 тысяч рублей", — констатируют в правоохранительном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
К этому надо относиться как к платному уроку. Может даже спасибо передать "компаньонам"...
Барнаул, 2 августа 2018, 13:44 — REGNUM К повышению пенсионного возраста в России отношение положительное. Люди предпенсионного возраста хотят работать и, выйдя на пенсию, продолжают с удовольствием трудится. Есть категория людей, которая не может доработать и до 50 лет, по болезни, с силу физического состояния или по другим причинам, для них надо сделать скидки, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Алтайской краевой общественной организации «Алтайский краевой Союз детских и подростковых организаций» Татьяна Величко.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2458340.html
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