Алтайские ученые оценили программу развития региона

Ведущие ученые алтайских вузов обсудили программу развития региона. По словам ректора АлтГУ Сергея Землюкова, эксперты оценили 12 обозначенных в документе точек роста.
"Что касается направлений работы, которые представлены в программе, то, конечно, они все актуальны, все абсолютно адекватны. Действительно, если мы посмотрим на перечень этих направлений, тот тут и возразить нечего. Единственное, что можно рассматривать, – это меры, которые позволят реализовать намеченные направления, ресурсное обеспечение и конкретизацию этих мер", — отметила профессор АлтГУ Инна Санникова.
Одними из самых главных вопросов при обсуждении стали темы промышленности и развития отрасли.
"Можно отметить нацеленность программы на развитие промышленности. Согласно проекту программы, локомотивом экономики региона должна стать промышленность, где формируется 20% валового регионального продукта и трудится около 130 тысяч человек", — заявил директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Степан Межов.
На аграрную тему представители вузов даже поспорили. Но сошлись во мнении, что отрасль АПК была и останется принципиально важной. Ставку, по мнению ученых, все чаще необходимо делать на высокомаржинальные культуры. И активно заниматься переработкой продукции на местах.
Обсуждали также рынок труда, создание перспективных территорий опережающего развития, открытость власти, профессиональное образование и много других важных вопросов. Эксперты сформируют свои предложения по каждому из приоритетных направлений.
Напомним, что именно с этой программой на выборы идет кандидат в губернаторы Алтайского края, врио главы региона Виктор Томенко. Эксперты обсудят программы и других кандидатов. А это, напомним, Владимир Семенов (ЛДПР), Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и Андрей Крылов ("Партия Роста").
Комментарии
Программу Семенова осветите, что он поедлагает по развитию края??