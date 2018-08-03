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Мяч с автографами игроков сборной Бразилии продают в Барнауле за 100 тысяч

, ИА "Амител"
Кожаный мяч по цене автомобиля

Фото: tsn.ua

Официальный мяч футбольного чемпионата мира – 2018 с автографами игроков сборной Бразилии продает жительница Барнаула Юлия. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. Цена вопроса – около 100 тысяч рублей. Девушка пишет, что на мяче есть автографы всех звезд, пятикратных чемпионов мира, включая Неймара и Коутиньо. Юля написала, что готова снизить цену по договоренности.

Как сообщают "Вести-Алтай", трофей достался ее мужу Алексею во время служебной командировки в Сочи. Военнослужащий в течение полутора месяцев вместе с коллегами из Алтайского края охранял сочинский стадион, где проходили закрытые тренировки игроков бразильской сборной. Спортсмены и охрана часто общались друг с другом на английском языке, подружились. По окончании чемпионата бразильцы подарили двум алтайским военным по футбольному мячу со своими автографами. Алексей подарил этот трофей жене Юле, которая в итоге решила продать мяч.

Сборная Бразилии вылетела на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, уступив со счетом 1-2 Бельгии.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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