Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Похолодание и осадки, которые прогнозировали на вторую половину недели в Алтайском крае синоптики, отменяются — в пятницу, 3 августа, в регионе потеплеет до +27 градусов.
"Без осадков, в утренние часы местами туман", — говорится в прогнозе синоптиков на день. Температура в крае составит +22...+27 градусов.
Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением в южных районах до 14 метров в секунду.
В Барнауле без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +22...+24 градуса. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.
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