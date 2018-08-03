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Старинное село близ Барнаула окончательно перейдет на газ в следующем году

, ИА "Амител"
Первомайский район Алтайского края продолжает лидировать в регионе по темпам газификации

Фото: sgd22.ru

В селе Бобровка Первомайского района продолжается строительство газопровода. Работы ведутся с лета 2017 года, планируется, что "голубое топливо" жители получат к следующему отопительному сезону — 2019/2020 годов. Суммарная стоимость работ составит 57 млн рублей.

Газопровод длиной в 10 лет

Стоит отметить, что газификация села Бобровка, расположенного примерно в 20 км от Барнаула, началась еще в 2000-е годы. Тогда был построен газопровод, ведущий к населенному пункту. Между тем с начала газификации в Бобровке построено 43,48 км сетей газоснабжения. Технической возможностью подключиться к "голубому топливу" обеспечено 1037 домовладений, на использование природного газа перешло 688.

Продолжение работ спустя десятилетие стало возможным благодаря финансированию из краевого бюджета, а также участию региона в федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". По ней средства выделяются уже из бюджетов трех уровней — федерального, краевого и местного.

Как рассказал начальник отдела по газификации Минстройтранса Алтайского края Игорь Хроменков, в настоящее время в Бобровке идет строительство распределительных сетей, их общая протяженность — 25 км. Сама газификация Бобровки состоит из двух этапов. В рамках первого из них финансирование шло по госпрограмме Алтайского края, второй этап реализуется уже по ФЦП.

По словам Игоря Хроменкова, в итоге 375 домовладений получат техническую возможность подключиться к газу, таким образом село будет обеспечено "голубым топливом" на 95%. Добавим, в настоящее время в Бобровке насчитывается примерно 3,5 тысячи жителей. Само же село лишь на несколько лет младше Барнаула, его возникновение также связано с именем Акинфия Демидова.

"Голубое топливо" по цене золота

Кстати, именно Первомайский район Алтайского края (где располагается Бобровка), является самым газифицированным из всех территорий в регионе. Всего в крае газ проведен на территорию 12 муниципалитетов.

"Сейчас самый большой объем строительно-монтажных работ идет именно в Первомайском районе. Кроме Бобровки мы также работаем в Боровихе, плюс строим объект до поселка Октябрьский — там еще нет природного газа. Новый пункт на карте газификации региона появится уже в 2019 году, — уведомил представитель Минстройтранса. — Что касается сроков работ по Бобровке. Первый этап стартовал летом 2017 года. Работы по нему будут завершены в сентябре. Второй этап начался позже — в июле текущего года. Оба этих этапа тесно взаимосвязаны. Окончание всех изысканий запланировано на следующий год. Предполагается, что пуск газа на объекте будет произведен перед началом следующего отопительного сезона, 2019-2020 годов. Сейчас возле каждого дома строители монтируют отключающее устройство".

Как уточнил начальник отдела по газификации краевого Минстройтранса, первый этап работ в Бобровке обошелся в 14,5 млн рублей, а второй (по ФЦП) — в 42,5 млн рублей: "Себестоимость работ выходит очень высокая: для того, чтобы около 400 домов оказались с газом, требуется вложить почти 60 млн бюджетных средств".

Комфорт, экология и забота о старших

Напомним, что разводку внутри дома жители будут делать самостоятельно. Так же, как и приобретать котлы, газовое оборудование. В среднем все вышеперечисленное обойдется в 100 тысяч рублей на одну семью, но здесь все зависит от площади дома, мощности оборудования и т. п. Сейчас уже построено 19 км линейной части объекта и 305 подводящих газопроводов к домам. В рамках второго этапа будет построено еще 5,9 км газопровода, от которого планируется газифицировать 70 домовладений. К осени 2019 года возможность подключиться к природному газу появится у 1412 домов в Бобровке.

Глава Бобровского сельсовета Сергей Ванпилин, в свою очередь, отметил высокую социальную значимость проводимых работ. "Со времени первого этапа газификации нашего села прошло уже почти 10 лет. Тогда большая часть Бобровки получила доступ к "голубому топливу". Но остальные жители оказались не очень довольны, что их обошли вниманием. Недавно у нас вновь появилась возможность заняться этим вопросом и решить его окончательно. Работы, как видите, идут полным ходом.

Что такое газ для наших жителей? Это меньше расходов на дрова. Это комфорт, особенно ценный для жителей старшего поколения, которым будет гораздо легче жить с газом. Плюс ко всему, это и эстетически куда приятнее, и с точки зрения экологии", — прокомментировал Сергей Ванпилин.

По словам главы сельсовета, на проектирование и экспертизу документов по газификации Бобровки деньги частично собрали за счет добровольных пожертвований самих жителей. Речь идет о сумме более 4 млн рублей. "Поэтому все причастные с нетерпением ждут появления газа в своих домах", — добавил он.

В Алтайском крае в 2017 году построено 102,3 км газовых сетей, газифицировано 3250 домовладений и 19 котельных различных мощностей. В 2018 году в бюджете региона на газификацию заложено 300 млн рублей. В Алтайском крае объекты газификации находятся на трети территории (12 районов, 4 города). К настоящему времени построено 4,5 тысячи километров газопроводов, от которых обеспечено природным газом более 120 тысяч квартир и домовладений, а также 1313 котельных различной мощности и форм собственности в 80 населенных пунктах.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

3.08.2018 08:20
многодетный

Я что-то не понимаю. Газпром расширяется за счет моих налогов ? Подведение газа чисто коммерческий проект, основная магистраль полностью за счет Газпрома , а подключение домов за счет собственников домов, никаких бюджетных денег тут быть не должно. Наше правительство не может найти приоритетное направление по расходу бюджета ?

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3.08.2018 08:31
- гость -

ништяк че... кому то бесплатно, а кому то 200 рублей обошелся

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