Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 118,6 квадратных метра продают в Барнауле за 9,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Аvito.ru.
Жилье находится в кирпичном доме на Змеиногорском тракте, в экологически чистом районе города.
"Территория огорожена забором. Рядом сосновый бор. Охраняемый двор, шлагбаум. В доме консьерж, видеонаблюдение, детские площадки, зона барбекю, фонтан, на территории работает садовник. Собственная котельная", — отмечает автор объявления.
В квартире есть две лоджии с теплыми полами, которые организованы под жилое помещение.
"Высота потолков 3 метра. Также имеется машино-место на закрытой парковке и кладовая (за отдельную плату)", — добавляет продавец.
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