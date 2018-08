Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) провело масштабную проверку смартфонов, которые были представлены на рынке в 2018 году.

Тестирование проходило по 229 параметрам. Гаджеты исследовали на предмет безопасности, технических возможностей, внимание уделили интерфейсу, навигации удобству. Также экспертов интересовали эргономика, камера и видео, набор текстовых сообщений, интернет и так далее.

Первые четыре строчки топ-10 заняли модели Samsung.

В топ-10 первые позиции заняли модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus. Лидеры предыдущего рейтинга — Samsung Galaxy S8 и S8 Plus — сместились на третью и четвертую строчки соответственно. Далее в рейтинге следует iPhone 8 Plus, за ним — Huawei P20 Pro.

Седьмое место у Samsung Galaxy Note 8, далее идут iPhone 8 и iPhone X, замыкает десятку лучших Huawei-Mate 10 Pro.

Если коротко, то больше всего в топе моделей Samsung, три iPhone и две Huawei.

У моделей Samsung признаны лучшими качество звука, емкость батареи, объем памяти, качество звонков и водонепроницаемость.

А вот качество съемки фото и видео три лидирующие строчки рейтинга занимают смартфоны Apple — iPhone X на первом месте, iPhone 8 и Apple iPhone 8 Plus на втором и третьем местах соответственно. Лидеры общего рейтинга Samsung S9 и S9 Plus по качеству камеры располагаются лишь на 12-м и 17-м местах, а Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Plus на пятом и шестом местах соответственно.

Тест на прочность лучше всего прошли Huawei P20 Pro и Huawei Mate 10 Pro. Хуже всего испытание прошли Apple iPhone X.

Высшие оценки по возможностям аккумулятора получили Huawei Mate 10 Pro (4,5 балла), Samsung Galaxy S8 (4,09) и Galaxy S8 Plus (4,01).