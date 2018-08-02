О том, что на телах убитых в ЦАР российских журналистов не обнаружены следы пыток, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", — приводит слова агентства Захарова.
Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что перед убийством россиян похитили и допросили. Об этом написало издание Palmares Centrafrique.
Напомним, о гибели трех российских журналистов стало известно во вторник, 31 июля 2018 года. Установлено, что убитые Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль въехали в страну как туристы, но работали над документальным фильмом.
Тела погибших журналистов доставят на родину в конце недели. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Комментарии
Повстанцы и не могли пытать.., им зачем!