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Совы, змеи, белки: кого и за сколько продают барнаульцы в интернете

, ИА "Амител"
"Продаю сибирскую белку-летягу. Есть возможность отправки в другой город", - каких животных продают барнаульцы в интернете?

Фото: www.avito.ru/barnaul

На популярном сайте бесплатных объявлений чего только нет. И кого только нет. Барнаульцы продают или отдают даром различных животных. Конечно, больше всего предложений в разделе "кошки" и "собаки". Однако есть и более экзотические варианты.

Карликовая сова

Далеко не все согласятся на такого питомца у себя дома. Но завести сову — это как минимум необычно. На Avito птицу продают за 5 тысяч рублей.

"Размер взрослых птичек с ладошку. Самые простые из всех сов в домашних условиях, как по кормлению, так и при создании оптимальных условий для содержания. При покупке подробная консультация", — сказано в описании.

Какаду и павлин

Вариант более тривиальный, но менее доступный. Большой желтохохлый Какаду стоит 50 тысяч рублей.

"Самец. Возраст 7 лет. Попугай абсолютно ручной. Любит играть с детьми. Повторяет некоторые звуки, скоро должен за говорить, но нужно заниматься. Полностью привит, ухожен. Продается связи с переездом", — пишет продавец.

А еще на сайте продают павлина за 9 тысяч рублей.

Медвежонок

На самом деле это собака, породы шпиц. Но описание к фотографиям со щенками уж очень витиеватое.

"Представьте себе медвежонка размером с домашнюю кошку. Он настолько пушистый, что из мехового комочка виднеется только медвежья мордочка и пара чёрных бусин-глазок. Что это, загадочное существо из какой-нибудь сказки? Нет, это чудо доступно Вам уже сейчас", — сказано в объявлении.

Чудо доступно за 35 тысяч рублей.

Королевский питон

"Линяет чулочком, ручной, не кусает, не кидается, по характеру спокойный", — рассказывает продавец про королевского питона за 27,5 тысяч.

Также в описании сказано, что это самец, 110 см, ему полтора года. Питон очень редкой морфы phantom spider. Питается как заморозкой, так и живым кормом.

Узорчатые полоза

Если питон не по карману, завести какого-то ползучего гада очень хочется, то продаются узорчатые полоза. Всего-то за 2 тысячи.

"В наличии самцы и самки. Окрас напоминает ядовитых змей, но они абсолютно безвредны и покладисты в обращении. При покупке подробная консультация по содержанию", — говорится на сайте объявления.

Алтайская белка

За 5 тысяч рублей продаются зверьки вольерного разведения. Возможна консультация по вопросам ухода и содержания по телефону. Алтайскую белку обещают бесплатно доставить по Барнаулу. По другим городам или регионам — по договоренности.

Ежик

Карликовый ежик продается за 5 тысяч рублей.

"Дата рождения 10.05.2017. Окрас шоколадная снежинка пинто. Родители по окрасу серая снежинка. Ручной. Питается насекомыми( тараканы, сверчки, зофобасы) и сухим кормом royal canin. Срочно!", — говорится в объявлении.

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Белка-летяга

Белку-летягу продают ха 10 тысяч рублей. В описании практически ничего не написано. Только вот это: "Продаю сибирскую белку-летягу. Есть возможность отправки в другой город".

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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