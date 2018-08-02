МЧС предупреждает москвичей и гостей столицы нашей родины об опасной жаре. Воздух в Москве может прогреться до 32 градусов. По словам специалистов, этот показатель станет чуть ли не одним из самых высоких за последние годы.
Ситуацию усугубляет то, что при столь высоких температурах практически нет ветра. Его скорость составит всего два метра в секунду. В связи с неблагоприятными метеоусловиями ведомство передало экстренное предупреждение для всех, кто будет находиться в городе. Горожанам и туристам рекомендуют пить больше воды, одеваться в светлую одежду из натуральных тканей (лен, вискоза, хлопок), избегать длительного пребывания на солнце.
Также теплая погода, возможно, придет и в центральные регионы страны, говорят специалисты. Так что говорить о том, что лето заканчивается, преждевременно.
Комментарии