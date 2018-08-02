Полицейские Межмуниципального управления МВД России "Бийское" разыскивают мошенниц, обманувших восьмидесятилетнюю женщину.
Преступницы встретили пенсионерку на улице и предложили женщине снять с неё порчу. Чтобы провести ритуал, злоумышленницы попросили предоставить им все имеющиеся у женщины ценности. Сбережения у женщины находились дома.
Однако мошенницы проводили пенсионерку до подъезда дома и дождались, когда 80-летняя бийчанка принесет деньги.
Пожилая женщина добровольно передала незнакомкам все свои денежные сбережения и два золотых кольца. Потерпевшая рассказала, что все манипуляции, связанные со "снятием порчи" и "очищением" ценностей, преступницы проводили у неё на глазах. Но при этом пожилой человек не заметил, как пропали золотые изделия и в какой момент произошла подмена денежных купюр.
После завершения ритуала незнакомки передали женщине пакет с "очищенными" деньгами и скрылись.
В свертке пенсионерка обнаружила клочки резаной газеты. Общий ущерб, причинённый пострадавшей, составил более ста тысяч рублей.
"По факту мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину возбуждено уголовное дело. Пока мошенницы не задержаны, полицейские призывают граждан проявлять бдительность и не вступать в контакт с незнакомыми лицами", — сказано на сайте ведомства.
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