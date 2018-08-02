Известный британский бренд выпустил антирасистскую обувь. Дизайнеры разработали туфли в цвет кожи мулаток, темнокожих женщин.
Речь идет о классической форме обуви. Это туфли на высоком и среднем каблуке. Обычно базовые вещи гардероба выполняются из материала в тон бледному телесному тону, характерному для белокожих людей. В этот раз палитра куда разнообразнее.
Например, в коллекции есть туфли очень светлого телесного цвета, а также выраженного розоватого оттенка и бежевого тона, присущего коже женщин из Юго-Восточной Азии.
Всего бренд представил шесть пар лакированных туфель разных оттенков на высоком каблуке и платформе и еще шесть пар на среднем тонком каблуке.
Отмечается, что два года назад туфли под цвет кожи темнокожих женщин и мулаток выпустил французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен. Тогда, в 2016-м, в коллекции балеток появилось два новых оттенка. В итоге палитра была от нежно-фарфорового до темно-шоколадного цвета.
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