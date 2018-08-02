Происшествие произошло в начале 2017 года. Известно, что житель Поспелихи на одной из улиц села встретил незнакомого мужчину и его супругу. Мужчина спровоцировал ссору, найдя незначительный повод.
После этого злоумышленник пришел к себе домой и, взяв топор, вернулся на улицу. Подбежав сзади, он ударил односельчанина топором по голове, причинив рубленую рану затылочной части. На помощь потерпевшему подоспели прохожие.
"Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю села Поспелиха. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сообщает сайт регионального Следкома.
Мужчине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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