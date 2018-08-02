Страшное ДТП произошло в Новокузнецке: грузовой автомобиль на полной скорости врезался в стелу. Водитель погиб.
После трагической аварии участок был огражден. Теперь предстоит дать оценку состоянию элементов знака, несущей способности конструкции. По итогам будет принято решение о дальнейшей эксплуатации стелы, сообщается на официальном сайте Новокузнецка.
Напомним, чудовищная авария произошла утром 2 августа. По предварительным данным, шофер не справился с управлением. По камерам зафиксировано, что мужчина не спал за рулём. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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