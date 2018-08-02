Житель Калининградской области на сайте бесплатных объявлений выложил сообщение о продаже картины Леонардо да Винчи. Полотно "Молодая девушка в мехах" продавцом оценивается в 72 миллиона евро (это около 5,3 миллиарда рублей). В сообщении сказано, что "настоящая" цена этого произведения искусства куда выше — 280 миллионов евро.
В настоящее время, пишет продавец, полотно находится в Германии. Также к объявлению прикреплены фото картины и документы, в том числе заключения экспертов.
При этом российские искусствоведы, кто отреагировал на данное объявление, просят коллекционеров не торопиться с покупкой.
Чтобы установить подлинность авторства да Винчи, требуются годы напряженной работы и сложные дорогостоящие экспертизы. Например, авторство первой и ранее неизвестной работы Леонардо да Винчи "Архангел Гавриил", которую презентовали в Риме в июне 2018-го, устанавливали три года.
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