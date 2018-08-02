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Картину да Винчи за 5 млрд рублей выставили на продажу на сайте объявлений

, ИА "Амител"
Эксперты не рекомендуют торопиться с покупкой картины да Винчи "Молодая девушка в мехах"

Житель Калининградской области на сайте бесплатных объявлений выложил сообщение о продаже картины Леонардо да Винчи. Полотно "Молодая девушка в мехах" продавцом оценивается в 72 миллиона евро (это около 5,3 миллиарда рублей). В сообщении сказано, что "настоящая" цена этого произведения искусства куда выше — 280 миллионов евро.

В настоящее время, пишет продавец, полотно находится в Германии. Также к объявлению прикреплены фото картины и документы, в том числе заключения экспертов.

При этом российские искусствоведы, кто отреагировал на данное объявление, просят коллекционеров не торопиться с покупкой.

Чтобы установить подлинность авторства да Винчи, требуются годы напряженной работы и сложные дорогостоящие экспертизы. Например, авторство первой и ранее неизвестной работы Леонардо да Винчи "Архангел Гавриил", которую презентовали в Риме в июне 2018-го, устанавливали три года.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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