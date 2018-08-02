Мотоцикл "Иж" должен войти в спецгараж президента России уже в 2019 году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник в силовых структурах. Планируется свободная продажа. Однако неизвестно, одинаковыми ли будут версии для спецгаража главы государства и для продажи.
Речь идет о мотоцикле, который создается в рамках проекта "Кортеж". Напомним, в него уже вошли лимузин и седан Aurus "Сенат", а также минивэн Aurus "Арсенал". Позже в эту линейку войдет внедорожник под названием "Комендант".
Мотоцикл выйдет под брендом "Иж". Он известен с советских времен. В настоящее время он принадлежит концерну "Калашников".
О наличии прототипа мотоцикла уже говорили в 2018 году во время Петербургского международного экономического форума. Тогда стало известно, что модель, разработанная "Калашниковым", может развивать скорость 100 км/ч за 3,5 секунды, а в целом разгоняться до 250 км/ч. Мощность двигателя у прототипа составила 110 кВт, крутящий момент — 180 Нм.
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